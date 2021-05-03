В Азербайджане в I квартале уменьшилось число пожаров - МЧС

Государственная противопожарная служба МЧС Азербайджана отмечает сокращение числа пожаров в стране по итогам первого квартала 2021 года.
«По итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее число случаев пожаров уменьшилось на 108 единиц», - говорится в информации ведомства.
В январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в жилых домах сократилось на 109, в торговых объектах – на 2, лестных массивах – на 1, в транспортных средствах – на 9.
Размер материального ущерба имуществу в результате пожаров уменьшился на 116 тыс. манатов или на 2%.
По данным МЧС, при пожарах в отчетном периоде погибли на 3 человека меньше, чем годом ранее.
Х.Насирзаде
В Карабахе с ноября 2020г обезврежено более 10,6 тыс. мин и около 8 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA
Вучич пригласил Алиева совершить официальный визит в Белград
Баку и Анкара расширили региональные возможности после победы Азербайджана в войне в Карабахе - Алиев
ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов
Buta Airways с июня начнет выполнять спецрейсы в Астрахань
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о демократических устремлениях
Еврокомиссия предложила облегчить антикоронавирусные правила въезда в ЕС из третьих стран
В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Новый исполнительный директор компании Schlumberger посетила Бакинскую высшую школу нефти
Банк Республика запускает кампанию в преддверии праздника Рамазан
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ