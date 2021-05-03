В Азербайджане в I квартале уменьшилось число пожаров - МЧС

Государственная противопожарная служба МЧС Азербайджана отмечает сокращение числа пожаров в стране по итогам первого квартала 2021 года.

«По итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее число случаев пожаров уменьшилось на 108 единиц», - говорится в информации ведомства.

В январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в жилых домах сократилось на 109, в торговых объектах – на 2, лестных массивах – на 1, в транспортных средствах – на 9.

Размер материального ущерба имуществу в результате пожаров уменьшился на 116 тыс. манатов или на 2%.

По данным МЧС, при пожарах в отчетном периоде погибли на 3 человека меньше, чем годом ранее.

Х.Насирзаде