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Происшествия 03.05.2021 15:16

В Азербайджане в I квартале уменьшилось число пожаров - МЧС

Государственная противопожарная служба МЧС Азербайджана отмечает сокращение числа пожаров в стране по итогам первого квартала 2021 года.

«По итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее число случаев пожаров уменьшилось на 108 единиц», - говорится в информации ведомства.

В январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в жилых домах сократилось на 109, в торговых объектах – на 2, лестных массивах – на 1, в транспортных средствах – на 9.

Размер материального ущерба имуществу в результате пожаров уменьшился на 116 тыс. манатов или на 2%.

По данным МЧС, при пожарах в отчетном периоде погибли на 3 человека меньше, чем годом ранее.

Х.Насирзаде

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Тэги: МЧС, СЛУЧАИ, ПОЖАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]