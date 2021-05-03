Четыре десятка школ закрыто в приграничных с Таджикистаном районах Киргизии

39 школ и 25 детсадов закрыты в Баткенской области Киргизии после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила заместитель министра образования республики Надира Джусупбекова на брифинге в понедельник.

"В целях безопасности закрыты 23 школы и 21 детских сада в Баткенском районе, 16 школ и 14 детских садов в Лейлекском районе Баткенской области", - сообщила Джусупбекова.

По ее словам, для размещения эвакуированного населения задействованы десять школ, три детских сада, два профлицея, два общежития при профлицеях.

"Учащиеся этих школ и лицеев временно перешли на онлайн-обучение. Учащиеся сгоревшей школы в селе Максат будут прикреплены по месту своего размещения. Срыва образовательного процесса не будет", - сказала Джусупбекова.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, 29 апреля она переросла в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 183 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.