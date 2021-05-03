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03.05.2021 15:59

Пресс-релиз

В преддверии Дня Победы Русский дом в Баку (РИКЦ) предлагает посмотреть новый художественный военно-исторический фильм «Подольские курсанты» (продюсеры: Игорь Угольников, Вадим Задорожный, режиссер Вадим Шмелев, 2020).

Фильм рассказывает о массовом героизме молодых курсантов в октябре 1941 года под Москвой на Варшавском шоссе в селе Ильинское.

«Фильм снимался непосредственно на месте боев и несет в себе «память земли», задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров. Эта картина, воссоздавая историческую правду, заставит зрителя задуматься над очень важными вопросами. Что сделало молодых ребят такими сильными? Почему они не согнулись и не испугались под массированным фашистским огнем? Как сложился то внутренний духовный стержень, который держал их на позициях?...» - сказал продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников.

Фильм можно посмотреть 5 мая с.г. в 20.00 часов по бакинскому времени по ссылке, предоставленной Студией «ВоенФильм»: https://vimeo.com/509471473. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике

И.Х.Зиннуров

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]