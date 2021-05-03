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Регион 03.05.2021 16:03

Тегеран уверяет, что не договаривался с США об обмене заключенными

Сообщения о достижении договоренности об обмене заключенными между Ираном и США не соответствуют действительности, заявил в понедельник представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Эти сообщения со ссылкой на источники неверны", - приводят его слова европейские СМИ.

При этом, говоря в целом об идее обмена заключенными Хатибзаде отметил, что "всегда есть идеи и планы, над которыми можно подумать".

Ранее американская сторона также опровергла сообщения СМИ об обмене заключенными.

В сообщениях как западных, так и иранских СМИ утверждалось со ссылкой на источники, что США якобы согласились заплатить Ирану $7 млн и обменять четырех своих граждан, которых Тегеран считает шпионами, на четырех иранцев, лишенных свободы в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]