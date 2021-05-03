Тегеран уверяет, что не договаривался с США об обмене заключенными

Сообщения о достижении договоренности об обмене заключенными между Ираном и США не соответствуют действительности, заявил в понедельник представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Эти сообщения со ссылкой на источники неверны", - приводят его слова европейские СМИ.

При этом, говоря в целом об идее обмена заключенными Хатибзаде отметил, что "всегда есть идеи и планы, над которыми можно подумать".

Ранее американская сторона также опровергла сообщения СМИ об обмене заключенными.

В сообщениях как западных, так и иранских СМИ утверждалось со ссылкой на источники, что США якобы согласились заплатить Ирану $7 млн и обменять четырех своих граждан, которых Тегеран считает шпионами, на четырех иранцев, лишенных свободы в США.