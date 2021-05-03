Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0431 RUR   0.0226 GBR   2.3495 TRY   0.205

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 03.05.2021 16:20

ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, увеличил удельный вес активов в американской валюте до 68,6%, отмечается в данных фонда.

"По состоянию на 31 марта 2021 года активы ГНФАР составили $42 млрд 761 млн, из которых сумма эквивалентная $0,29 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах", - отмечается в данных.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец марта 2021 года равен $42 млрд 760,99 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 68,6% размещено в долларах США (по итогам 2020 года - 68%), 19,7% - евро (на конец 2020 года - 20,3%), 5,2% - фунтах стерлингов (на конец 2020 года - 5,3%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2020 года - 0,6%), 0,6% - турецких лирах (на конец 2020 года - 0,7%), 0,6% - российских рублях (на конец 2020 года - 0,5%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2020 года - 1,3%), 1,5% - японских йенах (на конец 2020 года - 1,5%), 1,9% - прочих валютах (на конец 2020 года - 1,8%).

По данным фонда, 29% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2020г – 29,26%), 25,89% - в Северной Америке (на конец 2020 года - 24,96%), 23,8% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2020 года - 23,48%), остальное - в других регионах.

Согласно данным, 64% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2020 года – 63,8%), 17% - акциях (на конец 2020г – 15,9%), 6,1% - недвижимости (на конец 2020г – 6,1%). Доля золота составляет 12,9% (на конец 2020 года – 14,2%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2020 года – 101,8 т).

По данным фонда, 89,9% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ, СТРУКТУРА


Похожие новости


Счетпалата Азербайджана рекомендует ГНФАР оптимизировать инвестпортфель Средневзвешенный инвестпортфель ГНФАР на 2020г составит около $42 млрд Доходность по активам ГНФАР в 2018гг составила 0,35% из-за негативной ситуации на рынках акций Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2019г превысит 67 млрд манатов Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2018г превысит 60 млрд манатов Иностранные менеджеры управляют 8,5% инвестпортфеля Госнефтефонда Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]