ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, увеличил удельный вес активов в американской валюте до 68,6%, отмечается в данных фонда.

"По состоянию на 31 марта 2021 года активы ГНФАР составили $42 млрд 761 млн, из которых сумма эквивалентная $0,29 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах", - отмечается в данных.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец марта 2021 года равен $42 млрд 760,99 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 68,6% размещено в долларах США (по итогам 2020 года - 68%), 19,7% - евро (на конец 2020 года - 20,3%), 5,2% - фунтах стерлингов (на конец 2020 года - 5,3%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2020 года - 0,6%), 0,6% - турецких лирах (на конец 2020 года - 0,7%), 0,6% - российских рублях (на конец 2020 года - 0,5%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2020 года - 1,3%), 1,5% - японских йенах (на конец 2020 года - 1,5%), 1,9% - прочих валютах (на конец 2020 года - 1,8%).

По данным фонда, 29% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2020г – 29,26%), 25,89% - в Северной Америке (на конец 2020 года - 24,96%), 23,8% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2020 года - 23,48%), остальное - в других регионах.

Согласно данным, 64% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2020 года – 63,8%), 17% - акциях (на конец 2020г – 15,9%), 6,1% - недвижимости (на конец 2020г – 6,1%). Доля золота составляет 12,9% (на конец 2020 года – 14,2%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2020 года – 101,8 т).

По данным фонда, 89,9% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова