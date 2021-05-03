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Дальнее зарубежье 03.05.2021 20:55

Блинкен в Лондоне информирует коллег о планах США по КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник на старте работы министерского саммита G7 в Лондоне рассказал коллегам о планах США по решению северокорейской проблемы, сообщают европейские СМИ.

Во встрече также принимают участие представители Индии, Южной Кореи, ЮАР, а также - Брунея.

По сообщению госдепа, Блинкен в понедельник провел переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи, в ходе которых, в частности, речь шла о КНДР.

Ранее в Белом доме сообщали, что завершили анализ ситуации с КНДР и пришли к выводу, что с Пхеньяном будут проявлять "стратегическое терпение", так как сейчас стремиться к крупному соглашению с ним нет смысла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СМА, G7, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]