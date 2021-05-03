Кабмин Азербайджана утвердил постановления по вопросам донорства и трансплантации органов

Кабмин Азербайджана определил ПЮЛ «Координационный центр донорства и трансплантации органов» в качестве координирующего органа при Минздраве Азербайджана по вопросам организации и координации донорства и трансплантации органов.

Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Согласно документу будет определен список медицинских учреждений, занимающихся сбором, подготовкой, хранением, транспортировкой, экспортом и импортом донорских органов.

Кроме этого, кабинет министров постановил, что обследование донора, а также трансплантация органов и последующая медицинская помощь лицам, имеющим обязательное медицинское страхование (ОМС), будут осуществляться в рамках ОМС, если эти услуги включены в пакет по обязательному медицинскому страхованию.

Если же они не включены в данный пакет, то донорство и трансплантация органов будут финансироваться из источников, не запрещенных законом.

Для трансплантации дифференцированы органы и ткани живых и мертвых доноров.

Данные постановления вступят в силу с 1 января 2022 года.

Х.Насирзаде