В Карабахе с ноября 2020г обезврежено более 10,6 тыс. мин и около 8 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 2 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
«С 10 ноября 2020 года по апрель 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 2 тыс. 28 га. За этот период обнаружено и обезврежено 7086 противопехотных мин, 3574 противотанковые мины, а также 7943 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.
Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянская сторона в период оккупации Карабаха заминировала эти территории, и после окончания войны Ереван до сих пор не предоставил Баку карты минных полей.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что с 10 ноября 2020 года в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 22 гражданских и военных Азербайджана, более 100 человек пострадали.
Х.Насирзаде
ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов
Buta Airways с июня начнет выполнять спецрейсы в Астрахань
Кабмин Азербайджана утвердил постановления по вопросам донорства и трансплантации органов
Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о демократических устремлениях
Еврокомиссия предложила облегчить антикоронавирусные правила въезда в ЕС из третьих стран
В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Новый исполнительный директор компании Schlumberger посетила Бакинскую высшую школу нефти
Банк Республика запускает кампанию в преддверии праздника Рамазан
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ