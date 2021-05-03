В Карабахе с ноября 2020г обезврежено более 10,6 тыс. мин и около 8 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 2 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года по апрель 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 2 тыс. 28 га. За этот период обнаружено и обезврежено 7086 противопехотных мин, 3574 противотанковые мины, а также 7943 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянская сторона в период оккупации Карабаха заминировала эти территории, и после окончания войны Ереван до сих пор не предоставил Баку карты минных полей.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что с 10 ноября 2020 года в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 22 гражданских и военных Азербайджана, более 100 человек пострадали.

Х.Насирзаде