Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0431 RUR   0.0226 GBR   2.3495 TRY   0.205

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 03.05.2021 17:42

В Карабахе с ноября 2020г обезврежено более 10,6 тыс. мин и около 8 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 2 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года по апрель 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 2 тыс. 28 га. За этот период обнаружено и обезврежено 7086 противопехотных мин, 3574 противотанковые мины, а также 7943 неразорвавшихся военных снарядов», - подчеркивается в информации агентства.

Как сообщалось ранее, минные поля являются одной из главных проблем на освобожденных территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армянская сторона в период оккупации Карабаха заминировала эти территории, и после окончания войны Ереван до сих пор не предоставил Баку карты минных полей.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что с 10 ноября 2020 года в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 22 гражданских и военных Азербайджана, более 100 человек пострадали.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


Похожие новости


Азербайджанские саперы в Карабахе обезвредили более 9,5 тыс. мин и 7 тыс. неразорвавшихся боеприпасов - ANAMA ООН выделяет Азербайджану $1 млн на разминирование в Карабахе Азербайджан в 2021г направит более $60 млн на разминирование в Карабахе - Алиев Мировое сообщество должно надавить на Армению для передачи Азербайджану карт минирования в Карабахе Азербайджан ведет переговоры с иностранными компаниями для их участия в разминировании в Карабахе - Алиев Великобритания готова оказать помощь Азербайджану в разминировании в Карабахе – посол в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]