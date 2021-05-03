Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде за поддержку украинцев и евроатлантических устремлений Киева.
"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. И поэтому я должен был находиться здесь... Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО. Для нас это очень важный сигнал. И я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией", - заявил Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге.
Зеленский также выразил надежду, что "в ближайшем будущем проблемные вопросы между Украиной и Польшей будут решены".
"Я знаю, что у нас с Польшей есть кое-какие исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет, потому что мы друг друга прекрасно понимаем", - добавил президент.
Кроме того, глава государства поздравил Дуду с 230-й годовщиной Конституции Польши и пригласил его в Киев на саммит Крымской платформы.
"Жду Анджея Дуду вместе с первой леди на саммите Крымской платформы в дни 30-летия украинской независимости. Для нас это будет очень важно. Это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией крымского полуострова", - сказал президент.
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