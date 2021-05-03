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СНГ 03.05.2021 20:05

Зеленский рассчитывает на скорое разрешение "проблемных вопросов" с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде за поддержку украинцев и евроатлантических устремлений Киева.

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. И поэтому я должен был находиться здесь... Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО. Для нас это очень важный сигнал. И я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией", - заявил Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге.

Зеленский также выразил надежду, что "в ближайшем будущем проблемные вопросы между Украиной и Польшей будут решены".

"Я знаю, что у нас с Польшей есть кое-какие исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет, потому что мы друг друга прекрасно понимаем", - добавил президент.

Кроме того, глава государства поздравил Дуду с 230-й годовщиной Конституции Польши и пригласил его в Киев на саммит Крымской платформы.

"Жду Анджея Дуду вместе с первой леди на саммите Крымской платформы в дни 30-летия украинской независимости. Для нас это будет очень важно. Это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией крымского полуострова", - сказал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЛЬША, ДУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]