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Транспорт и связь 03.05.2021 18:57

Авиакомпания AZAL c 30 мая начнет выполнять спецрейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 30 мая начнет выполнять специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды.

"Специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды и обратно стартуют с 30 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям", - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

На сегодняшний день AZAL также осуществляет спецрейсы в Москву.

Пассажирам авиарейса Баку-Минеральные Воды следует: иметь право въезда на территорию России; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Пассажирам рейса Минеральные Воды-Баку следует: проверить право въезда в Азербайджан и получить справку об отсутствии COVID-19. На результате теста желательно наличие QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.

Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, МИНВОДЫ, СПЕЦРЕЙС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]