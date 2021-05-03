Авиакомпания AZAL c 30 мая начнет выполнять спецрейсы в Минеральные Воды

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 30 мая начнет выполнять специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды.
"Специальные рейсы из Баку в Минеральные Воды и обратно стартуют с 30 мая. Полеты будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям", - говорится в сообщении авиакомпании.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.
На сегодняшний день AZAL также осуществляет спецрейсы в Москву.
Пассажирам авиарейса Баку-Минеральные Воды следует: иметь право въезда на территорию России; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Пассажирам рейса Минеральные Воды-Баку следует: проверить право въезда в Азербайджан и получить справку об отсутствии COVID-19. На результате теста желательно наличие QR-код, он будет проверяться на стойках регистрации.
Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
Н.Аббасова
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