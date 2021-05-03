Минздрав Киргизии сообщает о 189 пострадавших и 36 погибших гражданах в ходе пограничного конфликта

Число пострадавших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном достигло 189 человек, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Жалалидин Рахматуллаев.

"Общее количество пострадавших в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе составило 189 человек, погибли 36", - сказал Рахматуллаев.

По его словам, среди пострадавших - 35 военнослужащих, трое погибли.

Ранее сообщалось о 183 пострадавших гражданах Киргизии.

"Более 80% пострадавших и погибших имеют осколочные и огнестрельные ранения. Среди пострадавших один медицинский работник", - отметил Рахматуллаев.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

Вечером 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

В понедельник в Погранслужбе Киргизии сообщили, что стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.