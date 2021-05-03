В Азербайджане спад случаев COVID-19, 19 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 418 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 321,798 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 058 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 19 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 580.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 294,784 тыс. человек (+1095 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 434 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 180 тестов на коронавирус (накануне 8 777 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 267,835 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова