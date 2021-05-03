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Регион 03.05.2021 20:25

В Турции задержан помощник бывшего главаря игиловцев

Вблизи Стамбула задержали помощника убитого лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Как сообщается, гражданин Афганистана находился в Турции по поддельному паспорту. Для его задержания полиция и разведка подготовили спецоперацию.

Мужчину по имени Басим подозревают в организации военных учений для ИГИЛ и причастности к организации терактов в Сирии и Ираке. Отмечается, что он также помогал аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб в 2019 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГИЛ, ЛИДЕР, ПОМОЩНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]