В Турции протестировали отечественную систему управления огнем

Система управления огнем VOLKAN-M разработки турецкой компании ASELSAN испытана на танках M60TM, сообщает "Анадолу".
Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир написал в Twitter, что в Турции продолжаются успешные работы по модернизации танкового парка.
Демир отметил, что танки M60TM, находящиеся на балансе ВС Турции, в рамках модернизации получают отечественные аналоги комплектующих частей, что снижает зависимость страны от импорта оборонной продукции и повышает срок эксплуатации бронетехники.
«Система управления огнем VOLKAN-M тестируется на танках в момент движения. Танки на ходу успешно поразили неподвижные цели», - сообщил глава управления.
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