Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0431 RUR   0.0226 GBR   2.3495 TRY   0.205

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.05.2021 22:10

В Турции протестировали отечественную систему управления огнем

Система управления огнем VOLKAN-M разработки турецкой компании ASELSAN испытана на танках M60TM, сообщает "Анадолу".

Глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир написал в Twitter, что в Турции продолжаются успешные работы по модернизации танкового парка.

Демир отметил, что танки M60TM, находящиеся на балансе ВС Турции, в рамках модернизации получают отечественные аналоги комплектующих частей, что снижает зависимость страны от импорта оборонной продукции и повышает срок эксплуатации бронетехники.

«Система управления огнем VOLKAN-M тестируется на танках в момент движения. Танки на ходу успешно поразили неподвижные цели», - сообщил глава управления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, VOLKAN-M, ТЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]