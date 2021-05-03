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Туризм 03.05.2021 21:15

Доходы Грузии от туризма в январе-марте упали в 8 раз

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, за январь-март 2021 года составили $53,6 млн, что в 8 раз меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка республики.

При этом в марте текущего года доход от иностранных визитеров составил $29,5 млн - в 2,5 раза меньше, чем в марте 2020 года, тогда как в январе он равнялся $10,4 млн (снижение за год в 18,6 раза), в феврале - $13,7 млн (снижение в 11,7 раза).

Согласно информации Нацбанка, в 1 квартале 2021 года Грузию посетили 137,9 тыс. визитеров из разных стран, что почти в 10 раз меньше, чем в январе-марте 2020 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 116,6 человек (снижение в 6,6 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Лишь с 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, но по-прежнему пока остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

В 2020 года Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров - в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. В том числе туристов было 1 млн 88,7 тыс. человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн - в 6 раз меньше, чем в 2019 году.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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