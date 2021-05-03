Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0431 RUR   0.0226 GBR   2.3495 TRY   0.205

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

03.05.2021 21:30

Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение - глава МИД

В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене, заявил в понедельник глава британского МИД Доминик Рааб.

"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыта. Однако для этого нужно, чтобы поведение России изменилось", - сказал он на пресс-конференции в британской столице.

Рааб напомнил, что Лондон критикует РФ за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.

"Так что возможность для более хороших отношений есть. Однако поведение и действия России должны стать другими", - добавил британский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за действий России, в том числе на границе с Украиной В Лондоне считают неоправданной высылкой трех европейских дипломатов из РФ Комитет британского парламента по разведке обвинил Россию в паранойе во внешней политике Путин готов работать с любым избранным британским премьером, но считает странным способ избрания Экс-глава МИД Британии Джонсон сравнил убийство Хашкаджи с покушением на Скрипалей Песков удивился словам экс-главы британской разведки о его "содействии" победе Путина на президентских выборах в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]