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Дальнее зарубежье 03.05.2021 21:45

США пойдут на стабилизацию отношений с РФ, если Москва тоже нацелится на это - Блинкен

Администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Глава госдепа пояснил, что в случае с РФ Вашингтон принимает решения именно в зависимости от того, как поступает Москва. "Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заявил он.

Блинкен также напомнил, что Байден неоднократно выражал готовность жестко противостоять РФ, если в этом будет необходимость.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]