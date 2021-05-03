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Дальнее зарубежье 03.05.2021 22:00

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин - Блинкен

Администрация США не нацелена на то, чтобы противостоять Китаю в тех случаях, когда тот не совершил ничего противоправного, заявил в понедельник глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы не собираемся пытаться сдерживать Китай, оказывать на него давление", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен подчеркнул, что при этом США готовы принимать меры против Пекина, когда тот нарушает принятые на международной арене правила.

"Мы будем защищать миропорядок, основанный на соблюдении правил", - пообещал он.

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Тэги: США, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]