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СНГ 03.05.2021 22:22

Таджикистан пытался захватить территорию Кыргызстана, заявляют в Бишкеке

Действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории Киргизии, заявили в понедельник в киргизской Генеральной прокуратуре.

"Действия военнослужащих Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии. Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы киргизской Генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

В ведомстве заявили, что в действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются нарушения международных договоров и соглашений.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]