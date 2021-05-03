Таджикистан пытался захватить территорию Кыргызстана, заявляют в Бишкеке

Действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории Киргизии, заявили в понедельник в киргизской Генеральной прокуратуре.

"Действия военнослужащих Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии. Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Киргизии", - говорится в сообщении пресс-службы киргизской Генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

В ведомстве заявили, что в действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются нарушения международных договоров и соглашений.