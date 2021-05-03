Уставный капитал АИКГФ увеличивается на 25,3%

Уставный капитал Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) увеличивается на 25,3% - до 798 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ о внесении изменений в Устав АИКГФ.

Согласно изменениям повышение уставного капитала фонда до 798 млн манатов с 637 млн манатов осуществляется из двух источников.

Первый источник - 90 млн манатов, выделенные на льготные ипотечные кредиты в соответствии с планом мероприятий, утвержденного согласно пункту 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний на мировых энергетических и акционных рынках на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

Второй источник – 71 млн манатов, предусмотренные в госбюджете на 2021 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Н.Аббасова