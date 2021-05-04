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СНГ 04.05.2021 10:25

Премьер Киргизии пообещал пострадавшей от конфликта с Таджикистаном Баткенской области особый статус

Правительство Киргизии подготовило документ для придания Баткенской области особого статуса, сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров, со ссылкой на премьер-министра страны Улукбека Марипова.

"Баткенская область должна иметь особый статус. Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения", - сказал Марипов на встрече с жителями села Кок-Таш.

По его словам, как только документ будет принят, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции.

Глава правительства также отметил, что всем, у кого было разрушено или сгорело жилье, будут построены новые дома.

"Речь предварительно идет о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведет подсчет и как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов", - сказал Марипов.

Накануне премьер-министр Киргизии заявил, что правительство выделило более $8 млн на восстановление пострадавших в результате конфликта на границе с Таджикистаном объектов

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человек, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, БАТКЕН, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]