Посол Туркменистана обсудил в Тегеране стратегию туркмено-иранского партнёрства в нефтедобыче на Каспии

Стратегию расширения сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в сфере нефтедобычи на Каспии обсудили на встрече посол Туркменистана в Тегеране Ахмет Гурбанов и генеральный директор иранской нефтедобывающей компании KEPCO (Khazar Exploration and Production Company) Али Осули, сообщило 3 мая иранское агентство Shana.
Компания KEPCO является подразделением Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
В ходе встречи глава KEPCO презентовал проекты по освоению каспийских месторождений. Осули также коснулся вопросов создания судостроительных предприятий на севере Ирана и иранского опыта строительства платформ для работы на Каспии, в частности, полуподводной платформы "Иран-Кабир" и многоцелевых судов.
В свою очередь, глава туркменской дипмиссии высоко оценил перспективы расширения двустороннего взаимодействия в инженерно-технической сфере.
Дипломат выразил надежду, что Туркменистан тоже сможет использовать технический опыт Ирана работы в глубоких водах Каспийского моря. По мнению посла, в этом направлении целесообразно провести встречу представителей специализированных компаний двух стран.
"Существует большой потенциал для расширения туркмено-иранского сотрудничества на Каспии, что будет способствовать экономическому росту двух стран-соседей", - сказал посол Гурбанов.
Ожидается, что аспекты партнёрства в сфере ТЭК будут вынесены на повестку дня очередного заседания туркмено-иранской межправкомиссии.
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