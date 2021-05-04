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Регион 04.05.2021 09:53

Посол Туркменистана обсудил в Тегеране стратегию туркмено-иранского партнёрства в нефтедобыче на Каспии

Стратегию расширения сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в сфере нефтедобычи на Каспии обсудили на встрече посол Туркменистана в Тегеране Ахмет Гурбанов и генеральный директор иранской нефтедобывающей компании KEPCO (Khazar Exploration and Production Company) Али Осули, сообщило 3 мая иранское агентство Shana.

Компания KEPCO является подразделением Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

В ходе встречи глава KEPCO презентовал проекты по освоению каспийских месторождений. Осули также коснулся вопросов создания судостроительных предприятий на севере Ирана и иранского опыта строительства платформ для работы на Каспии, в частности, полуподводной платформы "Иран-Кабир" и многоцелевых судов.

В свою очередь, глава туркменской дипмиссии высоко оценил перспективы расширения двустороннего взаимодействия в инженерно-технической сфере.

Дипломат выразил надежду, что Туркменистан тоже сможет использовать технический опыт Ирана работы в глубоких водах Каспийского моря. По мнению посла, в этом направлении целесообразно провести встречу представителей специализированных компаний двух стран.

"Существует большой потенциал для расширения туркмено-иранского сотрудничества на Каспии, что будет способствовать экономическому росту двух стран-соседей", - сказал посол Гурбанов.

Ожидается, что аспекты партнёрства в сфере ТЭК будут вынесены на повестку дня очередного заседания туркмено-иранской межправкомиссии.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]