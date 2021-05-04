Армия Азербайджана осенью 2020 года в Карабахе нанесла Армении не только жесточайшее военное, но и тяжелое идеологическое поражение – российский историк

21 апреля было объявлено о создании комиссии по расследованию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении на оккупированных территориях Азербайджана. С инициативой учреждения структуры выступили представители НПО, дипломаты, журналисты и ученые из Турции, Азербайджана и ряда других стран. Инициатором создания комиссии считается замминистра экологии Азербайджана Фирдоуси Алиев, председателем комиссии — глава Всемирного союза турецких писателей Салих Курт.

Цель создания такой комиссии, ее приоритеты агентству «Интерфакс-Азербайджан» прокомментировал Российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

«Эта международная комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе выявит, зафиксирует и сообщит о фактах преступлений в этом регионе Азербайджана, инициирует уголовное преследование конкретных виновных лиц. Политическая и интеллектуальная элита этого мира должна знать, насколько варварскими, бесчеловечными и иррациональными могут быть преступления армян против мира и безопасности человечества, когда они продиктованы их националистической идеологией», - считает Кузнецов.

По его словам, комиссия в настоящее находится на стадии формирования.

«Комиссия может состоять из различных рабочих групп, у каждой из которых будет своя задача. Например, одна будет изучать военные преступления в отношении военнопленных и мирного населения, другая — оценивать ущерб от уничтожения хозяйственной инфраструктуры в период оккупации, третья — вопросами разграбления, уничтожения и незаконной продажи культурных ценностей, четвертая — расследованием незаконной экономической деятельности со стороны армян в Карабахе в период оккупации», - отметил он.

Эксперт считает, что этот перечень можно продолжать очень долго, так как любое проявление жизнедеятельности армянского оккупационного режима в Карабахе само по себе было незаконным и преступным, а каждое его организованное деяние – криминальным.

Исходя из этого, Кузнецов считает, что комиссии на первом этапе ее работы больше нужны не только политологи и историки, а криминологи и криминалисты. Тогда же потребуется большое количество переводчиков и журналистов, чтобы довести результаты ее работы до сведения мировой общественности.

По мнению Кузнецова, главная цель комиссии - дать политико-правовую, а не уголовно-правовую оценку армянской агрессии против мирного населения Карабаха. «Поэтому задача комиссии — выявить, зафиксировать и сообщить о фактах таких преступлений, инициировать уголовное преследование конкретных виновных лиц. Наша комиссия не может подменять собой государство в его функциях наказания, она может только информировать о совершенных злодеяниях в соответствии с нормами международного права, а вот преследовать виновных — это прямая обязанность государства в соответствии с нормами национального законодательства. Для этого существуют органы следствия, прокуратуры и суда, подменять которые собой комиссия не имеет права и не будет в соответствии со своим статусом», - добавил он.

Кузнецов отметил, что естественно, комиссия не будет иметь права осуществления оперативно-следственной деятельности на территории Азербайджана — это было бы нарушением суверенитета страны. «Комиссия, в моем понимании, будет опираться на факты, выявленные и установленные правоохранительными органами Азербайджана и станет осуществлять консультационные или методические, чтобы производство предварительного расследования по выявленным военным преступлениям компетентными азербайджанскими органами осуществлялось не только согласно нормам национального законодательства, но и в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Будем стараться, чтобы последние были в приоритете, чтобы итоги расследований были понятны не только азербайджанским юристам, но и всему цивилизованному мировому сообществу, которое считает, что нормы международного права должны быть превыше норм национального законодательства», - подчеркнул он.

Российский эксперт подчеркнул, что итогом работы комиссии станет многотомный отчет, в котором будет отражена не просто совокупность фактов конкретных военных преступлениях армян в Карабахе, а будет дана политико-правовая оценка преступной политике и практике армянских оккупантов на захваченных ими азербайджанских землях, благо примеров из истории такого рода вполне достаточно.

«Еще раз повторю, что главная задача комиссии — не установить и квалифицировать единичные факты военных преступлений армян в Карабахе, а дать их совокупности политико-правовую оценку во всей их системности, доказать, что они имели системный, заранее спланированный и одобряемый военным командованием и гражданскими властями характер. Если говорить глобально, то работа комиссии должна вбить осиновый кол в разлагающийся труп нынешней «третьей» Республики Армения. Ни для кого не секрет, что она начала свое существование с идей миацума, и вместе с крахом этой идеи прекратит свое существование. Азербайджанская армия в недавней войне нанесла Армении не только жесточайшее военное, но и не менее тяжело идеологическое поражение, разрушив главную идейную триаду современного армянства «Армения — диаспора — Арцах». Вместе с установлением полной юрисдикции Азербайджана над всеми своими землями умрет и эта форма армянской государственности, затянувшуюся агонию которой мы все сегодня наблюдаем. Миацум убит, Карабах — это Азербайджан, Армения в нокдауне и хаосе. Чтобы начать новый виток своей истории, Армении придется отказаться не только от идеи миацума и Карабаха, но и от плодов агрессии ее «второй» республики — Зангезура, после чего она сможет вернуться в реальность бытия. Вот ради этого комиссия и будет работать», - добавил Олег Кузнецов.