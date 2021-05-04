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Финансы 04.05.2021 10:44

Чистая прибыль агентства по регулированию энерговопросов в 2020г сократилась почти в 4 раза

Чистая прибыль Агентства по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) в 2020 году сократилась в 3,7 раза - до 2 млн 224,786 тыс. манатов.

Такие данные приводятся в финансовой отчетности агентства по итогам 2020 года.

Согласно отчету, доходы агентства в отчетный период составили 12 млн 522,416 тыс. манатов (рост на 6,4%).

Активы АРЭВ на 1 января 2021 года оцениваются в 18 млн 379,063 тыс. манатов (рост на 13,5%). При этом долгосрочные активы общества оцениваются в 6 млн 473,123 тыс. манатов, краткосрочные – 11 млн 905,94 тыс. манатов. Основная часть долгосрочных активов пришлась на недвижимость, строения и оборудование, которые в 2020 году составили 6 млн 430,712 тыс. манатов (спад на 0,1%).

Капитал агентства на конец 2020 года составил 17 млн 385,578 тыс. манатов (рост на 14,7%), акционерный капитал - 7 млн 914,367 тыс. манатов (не изменился), накопленный убыток – 9 млн 471,211 тыс. манатов (рост на 30,7%).

Обязательства АРЭВ на конец отчетного периода оцениваются в 993,485 тыс. манатов (спад на 4,4%).

Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года.

Агентство функционирует при министерстве энергетики Азербайджана. Основной целью АРЭВ является приведение качества коммунальных услуг в соответствии с требованиями рыночной экономики, обеспечение дальнейшего развития данной отрасли, прозрачности и гибкости системы энергоснабжения, а также доступности данных услуг для предпринимателей.

Н.Аббасова

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Тэги: АРЭВ, ПРИБЫЛЬ, ОТЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]