Авиакомпания NordStar с 21 мая возобновляет авиасообщение с Азербайджаном из Уфы

Авиакомпания NordStar с 21 мая возобновляет полеты по направлению Норильск – Уфа – Баку и обратно.

«NordStar открыла продажу билетов на рейсы по направлению Норильск – Уфа – Баку и обратно. Первый рейс из Норильска в столицу Азербайджана отправится 21 мая 2021 года. Полеты из Норильска в Уфу, а далее в Баку будут выполняться еженедельно по пятницам», - говорится в сообщении компании.

Вылет из Норильска в Уфу будет выполняться еженедельно по пятницам в 11:15 по местному времени с прибытием в аэропорт Уфы - в 12:50 (по местному времени), вылет из Уфы в Баку в тот же день в 15:20 (по местному времени), прибытие в Азербайджан - в 17:10 по местному времени.

Еженедельный обратный рейс из Баку в Уфу будет выполняться в 18:50 по пятницам, вылет из Уфы в Норильск - по субботам - в 1:50 местного времени с прибытием в аэропорт назначения в 7:15 утра. Исключение составят даты вылетов 22 мая, 29 мая и период со 2 по 30 октября 2021 года. Вылет из Уфы будет выполняться в 1:05 по местному времени с прибытием в Норильск в 06:30 по местному времени.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar можно приобрести на официальном сайте и мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах, а также через контактный центр NordStar.

Авиакомпания «NordStar» с 19 марта 2020 года приостановила рейсы из Норильска и Уфы в Баку в связи с решением правительства Азербайджана временно закрыть авиасообщение для иностранных перевозчиков из-за угрозы распространения коронавируса.

NordStar – российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель».

NordStar входит в число 15-ти крупнейших российских авиаперевозчиков. Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737-800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42-500. География полетов авиакомпании насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (г. Москва), «Красноярск» (г. Красноярск).

Н.Аббасова