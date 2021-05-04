Число жертв крушения метромоста в Мексике увеличилось до 20 человек

Число жертв крушения метромоста в мексиканской столице Мехико выросло до 20 человек, еще 49 человек госпитализированы, сообщает мексиканское ТВ со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.

"Шейнбаум подтвердила 20 смертей в результате обрушения метромоста, 49 человек госпитализированы", - сообщил телеканал Milenio в Twitter.

Метромост обрушился у станции Olivos 12-й линии метро вечером 3 мая. Автомобиль врезался в одну из опор моста, когда по нему проезжал поезд.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард, в бытность которого мэром Мехико была построена 12-я линия метро, выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Произошедшее сегодня в метро - страшная трагедия. Моя солидарность с жертвами и их семьями. Конечно, необходимо расследовать причины и определить, кто несет ответственность", - написал он в Twitter.