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Дальнее зарубежье 04.05.2021 11:18

Число жертв крушения метромоста в Мексике увеличилось до 20 человек

Число жертв крушения метромоста в мексиканской столице Мехико выросло до 20 человек, еще 49 человек госпитализированы, сообщает мексиканское ТВ со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.

"Шейнбаум подтвердила 20 смертей в результате обрушения метромоста, 49 человек госпитализированы", - сообщил телеканал Milenio в Twitter.

Метромост обрушился у станции Olivos 12-й линии метро вечером 3 мая. Автомобиль врезался в одну из опор моста, когда по нему проезжал поезд.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард, в бытность которого мэром Мехико была построена 12-я линия метро, выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Произошедшее сегодня в метро - страшная трагедия. Моя солидарность с жертвами и их семьями. Конечно, необходимо расследовать причины и определить, кто несет ответственность", - написал он в Twitter.

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Тэги: МЕКСИКА, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]