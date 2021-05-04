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Финансы 04.05.2021 11:23

Kapital Bank увеличил в 2020г активы по МСФО на 25,5%, прибыль – на 29,5%

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2020 году активы по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 25,5% - до 5 млрд 264,933 млн манатов, указывается в опубликованной годовой аудированной отчетности банка.

Кредитный портфель банка на 1 января 2021 года равен 2 млрд 61,516 млн манатов (рост на 20,9%).

Обязательства банка на конец отчетного года составляют 4 млрд 549,343 млн манатов (рост на 25,3%).

Депозитный портфель банка на конец 2020 года равен 4 млрд 15,298 млн манатов (рост на 19,5%).

Капитал банка на 1 января 2021 года равен 715,59 млн манатов (рост на 26,8%), уставный капитал – 245,85 млн манатов (рост на 8,9%).

Банк завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 253,836 млн манатов (рост по сравнению с чистой прибылью за 2019 год на 29,5% - ИФ).

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, МСФО, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]