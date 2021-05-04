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ТЭК 04.05.2021 11:32

Saudi Aramco в I кв. увеличила чистую прибыль на 30% - до $21,7 млрд

Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в первом квартале составила $21,7 млрд, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила компания.

В компании объясняют рост прибыли укреплением нефтяного рынка, а также более высокой маржей в нефтепереработке и химической промышленности, которая частично компенсировала снижение нефтедобычи.

Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 18%, составив $26,5 млрд, свободный денежный поток увеличился на 21,7% - до $18,3 млрд.

Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили $8,2 млрд, увеличившись на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

На выплату дивидендов по итогам января-марта компания направит $18,8 млрд. Ранее Saudi Aramco заявляла, что будет придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере $18,75 млрд - $75 млрд в год, исполняя свои обязательства перед акционерами.

Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 11,5 млн б.н.э., включая нефть в объеме 8,6 млн б/с (9,8 млн б/с в первом квартале 2020 года).

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Тэги: САУДАРАВИЯ, SAUDI/ARAMCO, ПРИБЫЛЬ, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]