Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2021гг составили около 115 млрд манатов

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 31 марта 2021 года составил 114 млрд 654 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«В том числе в январе-марте 2021 года объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет составил 2 млрд 513,7 млн манатов », - отметили в фонде.
Госнефтефонд в 2003 году начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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