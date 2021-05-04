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ТЭК 04.05.2021 11:41

Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2021гг составили около 115 млрд манатов

Суммарный объем трансфертов в госбюджет Азербайджана из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с 2003 года по 31 марта 2021 года составил 114 млрд 654 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В том числе в январе-марте 2021 года объем трансфертов из ГНФАР в госбюджет составил 2 млрд 513,7 млн манатов », - отметили в фонде.

Госнефтефонд в 2003 году начал осуществлять трансферты в госбюджет Азербайджана.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНФАР, ГОСБЮДЖЕТ, ТРАНСФЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]