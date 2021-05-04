Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после заявления в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.
"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.
Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд в целях защиты птиц, затем необходимо делать перерыв на две недели.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов и теперь они продолжили разбирательство через суд.
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