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ТЭК 04.05.2021 17:36

Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено

Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после заявления в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд в целях защиты птиц, затем необходимо делать перерыв на две недели.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов и теперь они продолжили разбирательство через суд.

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Тэги: ФРГ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]