В управлении ООН по правам человека осудили во вторник "чрезмерное применение силы" службами безопасности в Колумбии, где продолжаются протесты против налоговой реформы, сообщают европейские СМИ.
"Мы очень встревожены событиями в городе Кали в Колумбии сегодня ночью, когда полиция открыла огонь по демонстрантам... Огнестрельное оружие можно использовать только в крайнем случае", - сказала представитель Управления ООН по правам человека Марта Уртадо.
Протесты против налоговой реформы начались в Колумбии на прошлой неделе. Проект реформы предполагал пополнение бюджета на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны, за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц.
В протестах погибли 19 человек, еще около 800 пострадали. По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, более половины пострадавших - сотрудники силовых структур. Молано в понедельник заявил, что считает применение силы против протестующих оправданным. По его словам, некоторые из них связаны с леворадикальными группировками.
На фоне протестов в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.
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