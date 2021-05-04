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Дальнее зарубежье 04.05.2021 16:52

В ООН осудили "чрезмерное применение силы" службами безопасности на протестах в Колумбии

В управлении ООН по правам человека осудили во вторник "чрезмерное применение силы" службами безопасности в Колумбии, где продолжаются протесты против налоговой реформы, сообщают европейские СМИ.

"Мы очень встревожены событиями в городе Кали в Колумбии сегодня ночью, когда полиция открыла огонь по демонстрантам... Огнестрельное оружие можно использовать только в крайнем случае", - сказала представитель Управления ООН по правам человека Марта Уртадо.

Протесты против налоговой реформы начались в Колумбии на прошлой неделе. Проект реформы предполагал пополнение бюджета на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны, за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц.

В протестах погибли 19 человек, еще около 800 пострадали. По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, более половины пострадавших - сотрудники силовых структур. Молано в понедельник заявил, что считает применение силы против протестующих оправданным. По его словам, некоторые из них связаны с леворадикальными группировками.

На фоне протестов в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.

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Тэги: ООН, КОЛУМБИЯ, ПРОТЕСТЫ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]