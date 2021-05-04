Премьер Белоруссии обещает в вопросе ответных санкций действовать по обстановке

Белоруссия не приемлет санкционное давление и в дальнейшем будет действовать "по обстановке", заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Главой государства принят указ о введении специальных защитных мер. Правительством уже частично реализованы права, предоставленные этим указом. Дальше будем действовать по обстановке", - сказал Головченко после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Премьер-министра цитирует госагентство БелТА.

По его словам, Белоруссия течение ряда лет подвергалась тем или иным формам санкционного давления. "Результат вы видите: мы стали крепче, научились жить в этих условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное, независимое государство есть попытки такого давления. Мы в меру отвечаем на эти выпады - не только вербально, заявлениями, но и принятием конкретных экономических мер. Но не хотим огулом уподобляться нашим противникам, поэтому отвечаем как симметрично, так и асимметрично", - подчеркнул премьер-министр.

Он считает, что применяемый со стороны западных стран режим санкций свидетельствует о девальвации международной правовой системы. "К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, как правило, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплементацией", - отметил Головченко.

Как сообщалось, в конце апреля правительство Белоруссии ввело санкционные меры и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

30 марта президент Белоруссии подписал указ N128 "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Белоруссии и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, которое применило санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В соответствии с указом, правительству предоставлены полномочия на утверждение перечня товаров и товаропроизводителей, к которым применяются санкции.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляли акции протеста и в настоящее время массовых протестов не происходит. ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

После выборов Евросоюз ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции в отношении ряда госкомпаний. 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.