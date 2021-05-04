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Дальнее зарубежье 04.05.2021 20:33

Темп распространения COVID-19 во Франции замедляется на 20-25% в неделю - министр

Медики во Франции фиксируют замедление на 20-25% в неделю темпа распространения коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"Речь идет о 20-25% в неделю", - сказал он в эфире радиостанции "Эроп-1".

Согласно подсчетам Верана, таким образом, через примерно две недели во Франции будут фиксировать от 15 тыс. до 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки.

Французские СМИ отмечают, что цифры показывают, что коронавирус во Франции действительно отступает: 30 апреля в стране зафиксировали 23 456 новых случаев, тогда как за неделю до этого этот показатель составлял 29 503.

Во Франции действует серия ограничений, призванных помочь в борьбе против COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЭФФЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]