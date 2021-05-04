Темп распространения COVID-19 во Франции замедляется на 20-25% в неделю - министр

Медики во Франции фиксируют замедление на 20-25% в неделю темпа распространения коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"Речь идет о 20-25% в неделю", - сказал он в эфире радиостанции "Эроп-1".

Согласно подсчетам Верана, таким образом, через примерно две недели во Франции будут фиксировать от 15 тыс. до 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки.

Французские СМИ отмечают, что цифры показывают, что коронавирус во Франции действительно отступает: 30 апреля в стране зафиксировали 23 456 новых случаев, тогда как за неделю до этого этот показатель составлял 29 503.

Во Франции действует серия ограничений, призванных помочь в борьбе против COVID-19.