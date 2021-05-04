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Здравоохранение 04.05.2021 21:04

В ЕС приступили к оценке вакцины против COVID-19 от Sinovac

Комитет по медикаментам для человека европейского регулятора EMA начал рассмотрение вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac, говорится в заявлении регулятора, распространенном во вторник.

В нем указано, что решение комитета рассматривать вакцину основано на "предварительных результатах лабораторных исследований (неклинические данные) и клинических исследований". Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2.

Регулятор "будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества от применения возможные риски". Обзор вакцины будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно информации для официальной заявки на получение разрешения на продажу вакцины в Европе.

Эта вакцина называется инактивированной. Это означает, что она содержит инактивированный (убитый) SARS-CoV-2, который при попадании в тело человека не может вызвать у него болезнь, однако его иммунная система определит вирус как чужеродный и выработает антитела против него. Также вакцина содержит вещество "адъювант", которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.

Нынешнее рассмотрение вакцины - это нормативный инструмент, который европейский регулятор использует для ускорения оценки перспективности лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]