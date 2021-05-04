Лукашенко критикует США и Европу за то, что они не помогли Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Романом Головченко прокомментировал финансирование мер по борьбе с коронавирусом в стране, сообщает пресс-служба Лукашенко во вторник.
"Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их", - подчеркнул президент.
Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоят дела с финансовой стороной этого вопроса. Он также напомнил о важности поддержки врачей и медперсонала, которые работают в красных зонах.
"Главное при этом - мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными, поддерживали", - подчеркнул он.
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