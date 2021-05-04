Абраамян снят с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника Главного штаба ВС, начальника главного оперативного управления ГШ Карена Абраамяна.

"На основании предложения премьер-министра Армении, в соответствии с п.1 ч.1 ст.40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего" освободить Карена Абраамяна от должности заместителя начальника ГШ ВС, начальника главного оперативного управления ГШ", - говорится в указе президента.