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Регион 04.05.2021 16:27

Абраамян снят с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника Главного штаба ВС, начальника главного оперативного управления ГШ Карена Абраамяна.

"На основании предложения премьер-министра Армении, в соответствии с п.1 ч.1 ст.40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего" освободить Карена Абраамяна от должности заместителя начальника ГШ ВС, начальника главного оперативного управления ГШ", - говорится в указе президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНШТАБ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]