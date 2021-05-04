Расчеты БПЛА Азербайджана отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций противника

Минобороны Азербайджана сообщает о начале учебно-тренировочных полетов расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения.
«Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи, а также осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления. В ходе выполнения задач применяются специальные БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности», - говорится в информации ведомства.
Расчеты беспилотников также отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций противника, в том числе целей, находящихся в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений.
«В рамках учебно-тренировочных полетов расчеты выполняют практические боевые стрельбы и прицельным огнем уничтожают цели условного противника», - подчеркивает ведомство.
Х.Насирзаде
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