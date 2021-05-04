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Оборона 04.05.2021 16:23

Расчеты БПЛА Азербайджана отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций противника

Минобороны Азербайджана сообщает о начале учебно-тренировочных полетов расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения.

«Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи, а также осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления. В ходе выполнения задач применяются специальные БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности», - говорится в информации ведомства.

Расчеты беспилотников также отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций противника, в том числе целей, находящихся в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений.

«В рамках учебно-тренировочных полетов расчеты выполняют практические боевые стрельбы и прицельным огнем уничтожают цели условного противника», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БПЛА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]