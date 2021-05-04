Афганские военные ведут масштабные бои против талибов в Гильменде

Бойцы вооруженных сил Афганистана во вторник ведут интенсивные бои против мятежников из группировки "Талибан" в южной провинции Гильменд, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на афганское министерство обороны.

Талибы в понедельник начали наступление близ административного центра Гильменда - города Лашкаргах. Боевикам сначала удавалось теснить военных, затем те начали контратаку, воспользовавшись, в частности, поддержкой с воздуха.

В ночь на вторник военные в Гильменде получили подкрепления, после чего бои стали еще более ожесточенными.

Согласно данным Минобороны Афганистана, за понедельник талибы потеряли 106 человек убитыми и 37 ранеными. Талибы же предоставляют совершенно иные данные: согласно их утверждениями, погибли 28 афганских военных и только один боевик. Кроме того, в "Талибане" утверждают, что смогли захватить у военных 28 КПП в Гильменде.

Сообщения об этих боестолкновениях поступают на фоне начавшегося на прошлой неделе вывода сил НАТО из Афганистана. В Пентагоне в понедельник заявили, что за выходные серьезных атак на военных альянса не было. Предполагается, что контингент НАТО покинет Афганистан до 11 сентября 2021 года.

При этом наблюдатели отмечают, что у талибов, вероятно, будут шансы так или иначе вернуться к власти. Считается, что они способны сделать это мирно: заключив политическое соглашение с Кабулом. Второй вариант - захват талибами власти силой. Многие западные СМИ отмечают, что в последние месяцы и даже годы талибы распространяли фактический контроль над все большим количеством территорий в Афганистане. Считается, что они по-прежнему представляют серьезную военную угрозу для нынешних афганских властей.

Гильменд считается одной из провинций, в которых талибы проявляют наибольшую активность.