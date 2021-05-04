Афганские военные ведут масштабные бои против талибов в Гильменде

Бойцы вооруженных сил Афганистана во вторник ведут интенсивные бои против мятежников из группировки "Талибан" в южной провинции Гильменд, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на афганское министерство обороны.
Талибы в понедельник начали наступление близ административного центра Гильменда - города Лашкаргах. Боевикам сначала удавалось теснить военных, затем те начали контратаку, воспользовавшись, в частности, поддержкой с воздуха.
В ночь на вторник военные в Гильменде получили подкрепления, после чего бои стали еще более ожесточенными.
Согласно данным Минобороны Афганистана, за понедельник талибы потеряли 106 человек убитыми и 37 ранеными. Талибы же предоставляют совершенно иные данные: согласно их утверждениями, погибли 28 афганских военных и только один боевик. Кроме того, в "Талибане" утверждают, что смогли захватить у военных 28 КПП в Гильменде.
Сообщения об этих боестолкновениях поступают на фоне начавшегося на прошлой неделе вывода сил НАТО из Афганистана. В Пентагоне в понедельник заявили, что за выходные серьезных атак на военных альянса не было. Предполагается, что контингент НАТО покинет Афганистан до 11 сентября 2021 года.
При этом наблюдатели отмечают, что у талибов, вероятно, будут шансы так или иначе вернуться к власти. Считается, что они способны сделать это мирно: заключив политическое соглашение с Кабулом. Второй вариант - захват талибами власти силой. Многие западные СМИ отмечают, что в последние месяцы и даже годы талибы распространяли фактический контроль над все большим количеством территорий в Афганистане. Считается, что они по-прежнему представляют серьезную военную угрозу для нынешних афганских властей.
Гильменд считается одной из провинций, в которых талибы проявляют наибольшую активность.
UNDP поддержит работы по восстановлению Карабаха
Расчеты БПЛА Азербайджана отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций противника
Байден уведомил Конгресс США о намерении оказывать военную помощь Азербайджану
Kapital Bank увеличил в 2020г портфель по потребительскому кредитованию на 19%
Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено
Заимствования США во II финполугодии составят $1,3 трлн - Минфин
В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались еще 17 человек
Первый замглавы ИВ Сабаильского района злоупотребила служебным положением - Генпрокуратура
Богатейшие американцы заработали $195 млрд за первые 100 дней президентства Байдена
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банк Республика представил новый продукт «Digital Card»
Новый исполнительный директор компании Schlumberger посетила Бакинскую высшую школу нефти
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ