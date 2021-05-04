Британские эксперты не обнаружили доказательств влияния алкоголя на эффективность прививок от COVID-19 нет

В Британии не нашли пока доказательств отрицательного влияния алкоголя на эффективность прививки против COVID-19, заявили во вторник в британском регуляторе лекарственных средств.
"Нет никаких доказательств, что употребление алкоголя влияет на эффективность вакцин против COVID-19. Мы рекомендуем всем обеспокоенным этим вопросом обсудить этот вопрос с лечащим врачом", - говорится в заявлении Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
В соцсетях британцы, между тем, активно обсуждают вопрос о том, нужно ли воздерживаться от алкоголя в течение двух недель после прививки.
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