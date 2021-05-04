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Здравоохранение 04.05.2021 23:02

Британские эксперты не обнаружили доказательств влияния алкоголя на эффективность прививок от COVID-19 нет

В Британии не нашли пока доказательств отрицательного влияния алкоголя на эффективность прививки против COVID-19, заявили во вторник в британском регуляторе лекарственных средств.

"Нет никаких доказательств, что употребление алкоголя влияет на эффективность вакцин против COVID-19. Мы рекомендуем всем обеспокоенным этим вопросом обсудить этот вопрос с лечащим врачом", - говорится в заявлении Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

В соцсетях британцы, между тем, активно обсуждают вопрос о том, нужно ли воздерживаться от алкоголя в течение двух недель после прививки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]