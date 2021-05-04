Первый замглавы ИВ Сабаильского района злоупотребила служебным положением - Генпрокуратура

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана провело расследование в отношении первого заместителя главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Халиды Байрамовой.

«Расследование проведено на основании поступившей информации о незаконных действиях Байрамовой. Было установлено, что Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники №1 и потребовала без проведения вакцинации выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника», - сообщает Генпрокуратура.

В связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих» в ИВ Сабаильского района передано соответствующее представление c целью принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.

Б.Рустамбеков