Первый замглавы ИВ Сабаильского района злоупотребила служебным положением - Генпрокуратура

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана провело расследование в отношении первого заместителя главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Халиды Байрамовой.
«Расследование проведено на основании поступившей информации о незаконных действиях Байрамовой. Было установлено, что Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники №1 и потребовала без проведения вакцинации выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника», - сообщает Генпрокуратура.
В связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих» в ИВ Сабаильского района передано соответствующее представление c целью принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.
Б.Рустамбеков
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