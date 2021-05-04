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Происшествия 04.05.2021 16:37

Первый замглавы ИВ Сабаильского района злоупотребила служебным положением - Генпрокуратура

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана провело расследование в отношении первого заместителя главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Халиды Байрамовой.

«Расследование проведено на основании поступившей информации о незаконных действиях Байрамовой. Было установлено, что Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники №1 и потребовала без проведения вакцинации выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника», - сообщает Генпрокуратура.

В связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих» в ИВ Сабаильского района передано соответствующее представление c целью принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ИВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]