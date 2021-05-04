В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались еще 17 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 963 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 322,761 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 418 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 17 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 597.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 296,875 тыс. человек

(+2 091 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 289 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 328 тестов на коронавирус (накануне 5 180 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 279,163 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде