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Карабах 04.05.2021 16:55

UNDP поддержит работы по восстановлению Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник провел встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) в Азербайджане Алессандро Фракассетти, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В ходе встречи Фракассетти отметил плодотворное сотрудничество организации с Азербайджаном по ряду направлений. Он подчеркнул, что ПРООН планирует поддержать процесс восстановительных работ на освобожденных территориях в Карабахе», - говорится в информации.

Кроме того, стороны обсудили меры, принимаемые правительством Азербайджана для устранения негативного воздействия пандемии на экономику страны. В связи с этим было отмечено, что ПРООН провела опросы для оценки воздействия коронавируса на микро-, малые и средние предприятия (МСП) в Азербайджане в 2020-2021 годах и предложила поддержку в разработке конкурентоспособного пакета для МСП по ликвидации последствий пандемии и войны (Второй Карабахской – ИФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРООН, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]