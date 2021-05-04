UNDP поддержит работы по восстановлению Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник провел встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) в Азербайджане Алессандро Фракассетти, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В ходе встречи Фракассетти отметил плодотворное сотрудничество организации с Азербайджаном по ряду направлений. Он подчеркнул, что ПРООН планирует поддержать процесс восстановительных работ на освобожденных территориях в Карабахе», - говорится в информации.

Кроме того, стороны обсудили меры, принимаемые правительством Азербайджана для устранения негативного воздействия пандемии на экономику страны. В связи с этим было отмечено, что ПРООН провела опросы для оценки воздействия коронавируса на микро-, малые и средние предприятия (МСП) в Азербайджане в 2020-2021 годах и предложила поддержку в разработке конкурентоспособного пакета для МСП по ликвидации последствий пандемии и войны (Второй Карабахской – ИФ).

Х.Насирзаде