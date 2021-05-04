Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0469 RUR   0.0226 GBR   2.3595 TRY   0.2056

Цена на нефть

03.05 $/bbl   WTI 64.49 0.91 Brent 67.56 0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.05.2021 17:11

Казахстан из-за коронавируса приостанавливает безвизовый режим для 54 стран до конца года

Правительство Казахстана продлевает срок приостановления действия безвизового режима для граждан 54 государств до января 2022 года, сообщил МИД республики.

"В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Ранее возможность въезда в страну без визы для граждан 57 государств была приостановлена до 1 мая текущего года. Новое решение правительство касается 54 государств. Из списка исключены Турция, ОАЭ и Южная Корея. Граждане этих трех стран могут приезжать в Казахстан на основе двусторонних соглашений, уточнили в МИД.

Вышеуказанная норма касается граждан следующих стран: Австралийский Союз, США, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Вьетнам, ФРГ, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Индонезия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Республика Чили, Швейцарская Конфедерация, Швеция и Эстония.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИНОСТРАНЦЫ, ВИЗЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]