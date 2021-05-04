Казахстан из-за коронавируса приостанавливает безвизовый режим для 54 стран до конца года

Правительство Казахстана продлевает срок приостановления действия безвизового режима для граждан 54 государств до января 2022 года, сообщил МИД республики.

"В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 54 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Ранее возможность въезда в страну без визы для граждан 57 государств была приостановлена до 1 мая текущего года. Новое решение правительство касается 54 государств. Из списка исключены Турция, ОАЭ и Южная Корея. Граждане этих трех стран могут приезжать в Казахстан на основе двусторонних соглашений, уточнили в МИД.

Вышеуказанная норма касается граждан следующих стран: Австралийский Союз, США, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Вьетнам, ФРГ, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Индонезия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словацкая Республика, Республика Словения, Таиланд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Республика Чили, Швейцарская Конфедерация, Швеция и Эстония.