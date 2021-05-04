Заимствования США во II финполугодии составят $1,3 трлн - Минфин

Заимствования правительства США во втором полугодии текущего финансового года составят порядка $1,3 трлн, сообщило министерство финансов страны.

Таким образом, за весь фингод, который завершится 30 сентября 2021 года, объем заимствований достигнет $2,3 трлн.

Для сравнения: в прошлом фингоду власти США привлекли на долговом рынке $4 трлн для финансирования программ поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Прогноз заимствований на текущий финквартал был повышен Минфином до $463 млрд с ожидавшихся ранее $95 млрд вслед за одобрением Конгрессом пакета стимулов общим объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом. В апреле-июне 2020 года заимствования составили $2,7 трлн.