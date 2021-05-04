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ТЭК 04.05.2021 20:06

Нефть дорожает на ожиданиях ослабления карантинных мер в Европе и США

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 во вторник составляет $68,43 за баррель, что на $0,87 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,25 за баррель, что на $0,76 (1,18%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже были вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем власти Великобритании планируют в скором времени представить "зеленый" список стран, которые жители страны смогут посещать без необходимости соблюдать карантин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]