Нефть дорожает на ожиданиях ослабления карантинных мер в Европе и США

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 во вторник составляет $68,43 за баррель, что на $0,87 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,25 за баррель, что на $0,76 (1,18%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложение для государств-членов Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.
Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.
Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже были вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.
Тем временем власти Великобритании планируют в скором времени представить "зеленый" список стран, которые жители страны смогут посещать без необходимости соблюдать карантин.
Премьер Грузии в среду посетит с визитом Азербайджан
Президент Алиев создал Госкомиссию по радиочастотам
Азербайджан передал Армении 3 военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября
Британские эксперты не обнаружили доказательств влияния алкоголя на эффективность прививок от COVID-19 нет
В ЕС сделано уже более 150 млн прививок от COVID-19
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Ратификация соглашения ЕС-КНР будет зависеть от климата в их отношениях - Еврокомиссия
В Белом доме вновь заявили, что не хотят обострения отношений США и РФ
Блинкен полагает, что личная встреча Байдена и Путина была бы полезной
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Великой Победе
Банк Республика представил новый продукт «Digital Card»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ