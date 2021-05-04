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Это интересно 04.05.2021 21:47

Британцы накопили на банковских депозитах порядка 200 млрд фунтов в период пандемии

Британские семьи накопили на банковских депозитах порядка 200 млрд фунтов стерлингов ($278 млрд) с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, свидетельствуют данные Банка Англии.

Доходы британцев в основном сохранились в период пандемии благодаря государственным программам поддержки экономики, в то время как возможности для расходования средств резко уменьшились из-за локдаунов, пишет газета Financial Times.

Крупные сбережения могут поддержать экономический подъем в Великобритании, когда ограничительные меры, введенные в связи с COVID-19, будут полностью сняты, отмечают эксперты.

Объем средств на банковских депозитах британцев в марте увеличился на 16,2 млрд фунтов. Для сравнения: среднемесячный показатель прироста банковских депозитов за 12 месяцев до февраля 2020 года, то есть до начала пандемии, составлял 2,6 млрд фунтов.

Чистый объем привлеченных британцами ипотечных кредитов в марте составил 11,8 млрд фунтов, что является максимумом с начала отслеживания британским ЦБ этих данных в апреле 1993 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]