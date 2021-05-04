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Дальнее зарубежье 04.05.2021 21:17

Блинкен заявил главе МИД ФРГ о нежелании США мириться с проектом Северный поток 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон решительно выступает против проекта газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении Госдепа.

"Госсекретарь затронул тему серьезного сопротивления администрации США (строительству - ИФ) газопровода "Северный поток 2", - отмечается в документе.

Также на переговорах "на полях" встречи глав МИД стран G7 в Лондоне Блинкен и Маас обсуждали поддержку Украины "в свете российской агрессии".

Кроме того, Блинкен и Маас говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФРГ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]