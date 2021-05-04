Блинкен заявил главе МИД ФРГ о нежелании США мириться с проектом Северный поток 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон решительно выступает против проекта газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении Госдепа.
"Госсекретарь затронул тему серьезного сопротивления администрации США (строительству - ИФ) газопровода "Северный поток 2", - отмечается в документе.
Также на переговорах "на полях" встречи глав МИД стран G7 в Лондоне Блинкен и Маас обсуждали поддержку Украины "в свете российской агрессии".
Кроме того, Блинкен и Маас говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана.
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