Блинкен полагает, что личная встреча Байдена и Путина была бы полезной

Личная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина имела бы практическую ценность для более стабильных отношений двух стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал госсекретарь газете Financial Times.
Он пояснил, что США желают не эскалации в отношениях с РФ, а большей стабильности, однако это зависит от действий российской стороны.
"Есть также области, где вести сотрудничество - в наших взаимных интересах. Мы уже видели один пример такого, и это было продление (договора) СНВ-III. Есть и другие области так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", - отметил Блинкен.
В то же время он напомнил, что Байден еще до избрания президентом США и в ходе телефонных разговоров с Путиным дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия, то мы (США - ИФ) ответим".
Блинкен добавил, что Москва может быть уверенной в новых контрмерах Вашингтона, если РФ, по мнению США, продолжит неконструктивную линию поведения.
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