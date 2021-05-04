В Белом доме вновь заявили, что не хотят обострения отношений США и РФ

США не стремятся к эскалации отношений с Россией, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, повторив позицию американской администрации по этой проблеме.

"Мы не стремимся обострять отношения (с Россией - ИФ) при помощи риторики или каких-либо действий", - сказала Псаки журналистам.

Она отметила, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой и продолжит сотрудничество в общих для обеих стран областях.