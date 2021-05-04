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Дальнее зарубежье 04.05.2021 21:38

В Белом доме вновь заявили, что не хотят обострения отношений США и РФ

США не стремятся к эскалации отношений с Россией, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, повторив позицию американской администрации по этой проблеме.

"Мы не стремимся обострять отношения (с Россией - ИФ) при помощи риторики или каких-либо действий", - сказала Псаки журналистам.

Она отметила, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой и продолжит сотрудничество в общих для обеих стран областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]