Египетские курорты готовы к приему туристов из РФ

Посол Египта в Москве Ихаб Наср заявил о готовности курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх к приёму туристов из России, который, как ожидается, возобновится в ближайшее время.
"Египетские курорты готовы принимать российских туристов и готовы также возобновить предложение тех услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране", - сказал посол во вторник на церемонии открытия года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.
В ходе общения с журналистами Наср отметил, что власти обеих стран ведут активную работу по восстановлению авиасообщения на египетские курорты из России. Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что египетская сторона обеспечила все меры для безопасности российских туристов, посол сказал: "У вас есть какие-то сомнения в этом?" Он напомнил, что соответствующее заявление было ранее сделано российской стороной.
Премьер Грузии в среду посетит с визитом Азербайджан
Президент Алиев создал Госкомиссию по радиочастотам
Азербайджан передал Армении 3 военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября
Запасы газа в хранилищах Европы в апреле не выросли, а сократились - впервые за историю наблюдений
Нефть дорожает на ожиданиях ослабления карантинных мер в Европе и США
ConocoPhillips вернулась на прибыльный уровень в I квартале, продаст долю в Cenovus
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Ратификация соглашения ЕС-КНР будет зависеть от климата в их отношениях - Еврокомиссия
В Белом доме вновь заявили, что не хотят обострения отношений США и РФ
Блинкен полагает, что личная встреча Байдена и Путина была бы полезной
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Великой Победе
Банк Республика представил новый продукт «Digital Card»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ