Египетские курорты готовы к приему туристов из РФ

Посол Египта в Москве Ихаб Наср заявил о готовности курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх к приёму туристов из России, который, как ожидается, возобновится в ближайшее время.

"Египетские курорты готовы принимать российских туристов и готовы также возобновить предложение тех услуг, которыми всегда пользовались российские туристы в нашей стране", - сказал посол во вторник на церемонии открытия года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.

В ходе общения с журналистами Наср отметил, что власти обеих стран ведут активную работу по восстановлению авиасообщения на египетские курорты из России. Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что египетская сторона обеспечила все меры для безопасности российских туристов, посол сказал: "У вас есть какие-то сомнения в этом?" Он напомнил, что соответствующее заявление было ранее сделано российской стороной.